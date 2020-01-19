مصرع سائق ركشة على يد (3) شبان

التاريخ: 19-يناير-2020
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لقى سائق ركشة بشارع الخور ببحري مصرعه على يد (3) شبان، وكشفت مصادر، بأن الحادث كان بسبب نقاش في قيمة مشوار حيث دارت مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين مما دفع المتهمين لطعن المجني عليه عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسمه ولاذوا بالفرار.
وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إسعاف المجني عليه وتدوين بلاغ بالحادثة، وعند التحري مع المجني عليه أرشدهم إلى المتهمين، وبعد مرور يوم من الحادثة فارق المجني عليه الحياة متأثراً بتلك الإصابة ومازالت تحقيقات الشرطة مستمرة للقبض على المتهمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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