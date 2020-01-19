مقتل شاب بعيار ناري ببورتسودان

التاريخ: 19-يناير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements دون قسم شرطة ديم موسى بولاية البحر الاحمر ببورتسودان بلاغا تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي وذلك عندما ابلغ نظامي يفيد بان خاله الذي يقيم باحدى احياء بورتسودان اصيب بعيار ناري في ظهره اثناء الاحتكاكات التي حدثت بين قبيلتي النوبة والبني عامر وحجز بالمستشفى وتوفى بعد ذلك. وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار بالاجراءات اللازمة كافة وما زالت التحقيقات مستمرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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