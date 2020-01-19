جثة مواطن داخل شقة بالبحر الاحمر

التاريخ: 19-يناير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة دون بلاغ بقسم شرطة الثورة بمدينة بورتسودان تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك اثر العثور على جثة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما مقتولاً داخل شقة لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثمان للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة. Advertisements كما قامت الشرطة بحسب صحيفة الدار بتوقيف عدد من المتهمين في البلاغ ويتابع المتحري اجراءات البلاغ للوصول لاسباب الحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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