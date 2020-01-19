التاريخ: 19-يناير-2020
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تفيد مصادر، أن وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي توصلت لاتخاذ قرار وزاري بحل مجلس إدارة اتحاد الهجن وتكوين لجنة تسيير للاتحاد لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة.
وذلك وفقاً لتقرير صادر من المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة بحسب صحيفة الصيحة، بعد أن تم تفتيش الاتحادات في وقت سابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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