إعفاء والي غرب دارفور

التاريخ: 19-يناير-2020
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تسلم اللواء ركن دكتور ربيع عبدالله آدم مهام عمله رسمياً والياً مكلفاً لولاية غرب دارفور خلفا للواء ركن عبدالخالق بدوي محمود وذلك بقاعة امانة مجلس الوزراء بمدينة الجنينة نهار امس السبت.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان مدينة الجنينة شهدت احداثاً مؤسفة في نهاية ديسمبر من العام الماضي راح ضحيتها عدد من المواطنين، ووصلها نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث تداعيات هذه الاحداث وتكوين لجنة تحقيق من قبل النائب العام للوقوف على الحقائق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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