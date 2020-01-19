التاريخ: 19-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة تسلم اللواء ركن دكتور ربيع عبدالله آدم مهام عمله رسمياً والياً مكلفاً لولاية غرب دارفور خلفا للواء ركن عبدالخالق بدوي محمود وذلك بقاعة امانة مجلس الوزراء بمدينة الجنينة نهار امس السبت. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان مدينة الجنينة شهدت احداثاً مؤسفة في نهاية ديسمبر من العام الماضي راح ضحيتها عدد من المواطنين، ووصلها نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث تداعيات هذه الاحداث وتكوين لجنة تحقيق من قبل النائب العام للوقوف على الحقائق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء والي غرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.