الوطني يطلب (6) ألف دولار لتحرير ريشموند

التاريخ: 19-يناير-2020
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أبدت إدارة نادي الخرطوم الوطني استعدادها للتخلي عن المهاجم الغاني ريشموند مقابل استلام (6) آلاف دولار.
وكان نادي المريخ العاصمي قد تعاقد مع اللاعب السابق لفريق الخرطوم، إبان فترة التنقلات الشتوية الأخيرة، لكن الوطني تمسك بلاعبه الذي لم يكمل فترة عقده، بعد ما هرب قبل نهاية الموسم الماضي، وقد دفع بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وتسعى إدارة المريخ لتسوية الصفقة مع الخرطوم حتى تتمكن من الحصول على خدمات هداف الدوري في نسخته الفارطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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