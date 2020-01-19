   لجنة لمراقبة العدائيات

عقدت اللجنة الثلاثية لمراقبة الوضع الإنساني بالمنطقتين بجوبا اجتماعا امس السبت بمقر المفاوضات يجويا، ناقش الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة، والتى تضم ممثلين للوساطة ، ضباط من دولة جنوب السودان ، والحكومة السودانية ، بالإضافة لممثلي الحركة الشعبية شمال جناح عقار.

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وقال عضو فريق الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك ، فى تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة، إن اللجنة ستكون لها أفرع في كل من كادوقلي والدمازين. وناشد مطوك المجتمع الدولي وكل السودانيين لدعم اللجنة حتى تتصدى لمساعدة المحتاجين في المنطقتين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)