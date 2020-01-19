التاريخ: 19-يناير-2020
6 مشاهدة
عقدت اللجنة الثلاثية لمراقبة الوضع الإنساني بالمنطقتين بجوبا اجتماعا امس السبت بمقر المفاوضات يجويا، ناقش الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة، والتى تضم ممثلين للوساطة ، ضباط من دولة جنوب السودان ، والحكومة السودانية ، بالإضافة لممثلي الحركة الشعبية شمال جناح عقار.
وقال عضو فريق الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك ، فى تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة، إن اللجنة ستكون لها أفرع في كل من كادوقلي والدمازين. وناشد مطوك المجتمع الدولي وكل السودانيين لدعم اللجنة حتى تتصدى لمساعدة المحتاجين في المنطقتين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة لمراقبة العدائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.