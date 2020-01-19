سوداكال يخطط لإعادة الزلفاني

أفادت تقارير موثوقة أن نادي المريخ بقيادة رئيسه آدم عبد الله سوداكال شرع في البحث عن مدرب جديد أجنبي للاشراف على الفريق في المرحلة القادمة.

وقالت مصادر إن مجلس المريخ لم يتخذ قراراً نهائية بشأن هوية المدرب القادم، غير أن هناك عديد من الخيارات التي طرحت داخل أروقة النادي للوصول إلى اتفاق نهائي.

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وبحسب المصادر فإن ما برز من خيارات المدرب التونسي المسؤول الفني عن فريق ظفار العماني – يامن الزلفاني – للعودة من جديد وقيادة المريخ.

وكانت اتصالات هاتفية قد جرت بين المريخ والمدرب التونسي يامن الزلفاني غير أنه لم يتم تقديم عرض رسمي.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن تياراً كبيراً داخل مجلس المريخ دعم خيار التعاقد مع يامن الزلفاني قياساً بالنتائج التي حققها مع الفريق في فترته الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)