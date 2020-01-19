ميرفت حسين مراقباً لكأس العالم للسيدات

أعلنت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقدمة برنامج البحث عن هدف الذي تبثه قناة النيل الأزرق مساء كل خميس، المذيعة ميرفت حسين مراقباً لمباريات كأس العالم للسيدات التي تتنافس على استضافتها (8) دول.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن ميرفت تترأس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بالإضافة إلى ترأسها للجنة المنظمة لأول بطولة كرة قدم للسيدات في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)