(أنت حر) فيديو كليب لمأمون سوار الدهب

فرغ الفنان الشاب مأمون سوار الدهب من تصوير فيديو كليب (أنت حر) الذي جرى تصويره بعدة أماكن بالخرطوم ومن المتوقع أن يتم بث الفيديو كليب خلال الأيام القادمة عبر شاشة تلفزيون السودان.

مأمون عاد الأسبوع الماضية من دولة قطر التي مكث فيها قرابة الشهر بحسب صحيفة آخر لحظة، أحيا خلالها حفل الجالية بمناسبة أعياد الاستقلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)