فرغ الفنان الشاب مأمون سوار الدهب من تصوير فيديو كليب (أنت حر) الذي جرى تصويره بعدة أماكن بالخرطوم ومن المتوقع أن يتم بث الفيديو كليب خلال الأيام القادمة عبر شاشة تلفزيون السودان.
مأمون عاد الأسبوع الماضية من دولة قطر التي مكث فيها قرابة الشهر بحسب صحيفة آخر لحظة، أحيا خلالها حفل الجالية بمناسبة أعياد الاستقلال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (أنت حر) فيديو كليب لمأمون سوار الدهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.