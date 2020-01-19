بولاد: الزحف الأخضر يمثل الثورة المضادة

التاريخ: 19-يناير-2020
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اكد القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد ان قضية الحريات تعد قضية جوهرية حيث ظلت هي القضية الاولى في نضال القوى السياسية طيلة الثلاثة عقود التي حكم فيها نظام الانقاذ، وقطع بولاد باستحالة المساومة فيها، بجانب انها لا تحتمل التسويف.
وقال بولاد وفقاً لصحيفة الجريدة، ان ممارس النشاط السياسي وحرية التحمع النقابي كلها مكفولة بالقانون، وشدد على ضرورة اتاحة الحريات الى ان تستكمل المرحلة الانتقالية مهامها ويضع الشعب خياره في صندوق الاقتراع، وفي رده على سؤال حول نشاط ما يسمى بالزحف الأخضر اعتبر انها تمثل الثورة المضادة المحظورة بامر الثورة وتم ايقافها حتى تتم محاسبة قيادة الوطني المخلوع التي تورطت في ارتكاب الجرائم لتحقيق عدالة القانون.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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