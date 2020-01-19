نسرين هندي تودع الإمارات بحفل أبوظبي

تصل الخرطوم اليومين القادمين الفنانة نسرين هندي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت في احتفالات الجالية السودانية بالذكرى (64) للاستقلال المجيد عبر الحفل الساهر الذي استضافه النادي السوداني بالعاصمة أبو ظبي يوم الخميس الماضي.
وقد شارك في الحفل مجموعة من الفنانين المهاجرين بالإضافة إلى كورال أطفال الجالية.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أحيت نسرين الأسبوع الماضي أمسية غنائية نظمها منتدى آية الثقافي بمدينة عجمان حيث شهد المنتدى جمهور غفير من السودانيين بالأمارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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