اكتمال العمل في صومعتي بركات والمناقل خلال (6) أشهر

وَقَفَ والي الجزيرة المُكَلّف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، يُرافقه والي نهر النيل اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين العجمي أمس، على سير العمل في مشروع صوامع الغلال ببركات بمحلية جنوب الجزيرة.

وأعلن صبير اكتمال العمل في صومعة بركات خلال (45) يوماً بسعة تخزينية (100) ألف طن من الغلال، وصومعة المناقل خلال (6) أشهر بسعة تخزينية (200) ألف طن، وقال بحسب صحيفة الصيحة، إنّ قيام صوامع الغلال من الأهداف الاستراتيجية لحكومة الولاية لتعزيز جُهُود الدولة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتأمين مخزون استراتيجي من السلع المُهمّة، ولفت صبير إلى أنّ زيارة والي نهر النيل للجزيرة ترمي لتبادُل التجارب والخبرات ونقل المعرفة ومُناقشة هُمُوم وقضايا مواطني الولايتين.

Advertisements

من جانبه، أشاد والي نهر النيل، بالعَمل والجُهد الكَبير الذي تشهده ولاية الجزيرة، ولفت للتشابُه بين الولايتين في إنتاج القمح والأنشطة الاقتصادية مِمّا يَسهل التعاوُن بين الولايتين وتبادُل التجارب للوصول الى رُؤى تَدفع لمُعالجة القضايا الاقتصادية المُعاشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)