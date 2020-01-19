الشريف الهندي يصف هيكل الدولة بـ”المعطوب”

حَذّرَ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي – الشرعية الثورية الشريف الصديق الهندي، مِمّا أسماه بنشاط قِوى الثورة المُضادة.

وقال الهندي لمصادر أمس، إنّ ثورة ديسمبر حُجبت من القواعد في الولايات بسبب عدم تعيين الولاة المَدنيين حتى الآن، وَأَضَافَ بأنّ الولاة العسكريين يُحافظون على الأوضاع بالولايات كما هي دُون تغييرٍ.

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ووصف الهندي هيكل الدولة الحالي بـ”المعطوب”، لجهة تأخُّر إنزال سُلطة حكومة الثورة في الولايات، ما شجّع على اندلاع الأحداث الأخيرة بتمرُّد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة. وأكّد أنّ تلك الأحداث نتاج طبيعي لما وصفه بحالة التراخي والتردُّد في شكل إدارة الدولة حالياً، ما أوجد إحساساً عاماً بالفراغ لدى المُتربِّصين بالثورة، وشجّع القُوة المُضادة لمُحاولات استعادة النظام البائد، واستشهد بتمرُّد هيئة العمليات. وقال: “ربما ستكون هناك أحداثٌ قادمةٌ مماثلةٌ”.

واعتبر الهندي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ من أهم أوجه الضعف لإدارة الثورة عَدَم شُمُولية قيادة الثورة للثُّوّار كَافّة، وقال: “الثورة حبست نفسها في مجموعة المُوقِّعين على الوثيقة الدستورية وأغفلت دور الجماهير العريض بالكامل”، وقال إنّ قِوى الحُرية تخندقت في خلافاتها الداخلية ومُحاصصات المناصب، ما يتطلّب الإصلاح وإعادة تشكيل قيادة الثورة بما يشمل الثُّوّار كَافّة، بجانب استكمال أجهزة الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)