اطباء القضارف يضربون عن العمل ابتداء من اليوم

قرر مكتب الأطباء الموحد بولاية القضارف الدخول في إضراب عن الحالات الباردة في جميع المستشفيات بالولاية إبتداءً من اليوم حتى الخميس المقبل، وهدد في الوقت ذاته باتخاذ خطوات تصعيدية مالم تتم الاستجابة لمطالبه، وأرجع خطوته تلك لطرقه كل الأبواب الرسمية والجهات الأمنية والشرطية، ولم يجد غير التجاهل الذي شكك في أنه متعمد خاصة من والي ولاية القضارف المكلف الذي لم يستجب لإرادة الأطباء والعاملين بالحقل الصحي ومطالبتهم بتعيين د.أميرة هاشم القدال مديراً عاماً لوزارة الصحة بولاية القضارف وإقالة معتصم عبدالرحيم تنفيذاً لقرار وزير الصحة الاتحادي.

Advertisements

وأكد مكتب الأطباء الموحد بحسب صحيفة الجريدة، حرصه على الإرتقاء بالوضع الصحي بالولاية ومواصلة المسيرة النضالية السلمية، وجدد تمسكه بحقوق الأطباء الكاملة في التصعيد السلمي إذا ما تواصل تجاهل الوالي المكلف بتعيين الدكتورة أميرة هاشم القدال مديراً عاماً لوزارة الصحة بولاية القضارف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)