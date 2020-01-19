إبادة (15) طن أدوية فاسدة

أبادت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور بمحرقة الفاشر للنفايات أكثر من (15) طناً من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل وبعض السميات منتهية الصلاحية، تم جمعها من الصيدليات والمستشفيات الحكومية ومخازن الأدوية وبعض المنظمات.

وأكدت مديرة المجلس القومي للأدوية والسموم فرع شمال دارفور، رئيس لجنة الإبادة دكتورة خديجة موسى أحمد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، اهتمام المجلس بدوره الرقابي لضمان جودة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطن بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)