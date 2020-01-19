الأربعاء.. اجتماع للجان القانونية والفنية للسودان ومصر وإثيوبيا بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يلتئم بالخرطوم الأربعاء والخميس المُقبلين، اجتماع اللجان القانونية والفنية للسودان وإثيوبيا ومصر، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

واتّفق المُشاركون خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في واشنطن خلال 12 – 13 يناير الحالي، على الوصول إلى اتفاقيةٍ شاملةٍ ومُستدامةٍ مبنية على التعاوُن المُثمر لكل الأطراف، على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المُكوّنة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع بالخرطوم يومي 22 – 23 يناير الحالي.

وجرى خلال اجتماع واشنطن، تقييم سير المُفاوضات التي جَرَت خلال الشهرين الماضيين حَول مَلء وتَشغيل سَدّ النّهضة، وأجمع وزراء الدول الثلاث على التقدُّم المُحرز في مُعظم القضايا على الطاولة عدا المُتعلِّقة بالملء والتشغيل في حالة سنوات الجفاف المُمتدة، ولعب الجانب الأمريكي دوراً بارزاً أفضى إلى أن يقوم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بتقييم الموقف في اِجتماعٍ بواشنطن خلال 28 – 29 يناير الحالي.

وكان السودان تقدّم بخُطة تفصيلية للملء الأول والتشغيل الدائم لسد النهضة، نالت استحسان الأطراف المعنية بمن فيهم المُراقبين من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، كما قدّم رؤيته للملء والتّشغيل في حَالة حُدُوث سنوات جفاف وجفافٍ مُمتدٍ

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