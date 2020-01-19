الحركة الشعبية جناح عقار: العلمانية وحدها لم تجلب العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت الحركة الشعبية جناح مالك عقار، بالبارونة كوكس عضو مجلس اللوردات البريطاني، بدعم تنفيذ الاتفاق الإنساني والتوصل لحل نهائي للسلام ودعم مؤسسات الحكم الانتقالي.

والتقى وفد برئاسة نائب رئيس الحركة، رئيس وفدها المفاوض ياسر عرمان في جوبا، بالبارونة كوكس ومجموعتي السودان في مجلس العموم واللوردات، وضم وفدها خمسة من موظفي المجلس وإعلاميين بريطانيين، وطالبت الحركة البارونة كوكس ومنظمتها بدعم تنفيذ الاتفاق الإنساني والتوصل لحل نهائي للسلام ودعم مؤسسات الحكم الانتقالي، وتناول وفد الحركة الإسراع بإنهاء الحرب وتوقيع اتفاق سلام، وأكّد أنّ الحركة ترى أن حق تقرير المصير لم يحقق السلام في المنطقتين، والحكم الذاتي هو البديل مع إعطاء حق التشريع لسكان المنطقتين لمُعالجة قضايا القوانين.

وأوضح وفد الحركة بحسب صحيفة الصيحة، أن الحركة تدعو للعلمانية، ولكن العلمانية لا يجب أن تكون شرطاً لتحقيق السلام فعلاقة الدين والدولة يجب أن تحل في إطار المؤتمر الدستوري للوصول إلى مشروع جديد، والعلمانية وحدها لم تجلب العدالة، وأن الثورة السودانية يجب أن تنتهي إلى مشروع وطني جديد لبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة، وتناول الوفد ضرورة إعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش وطني موحد بعقيدة عسكرية جديدة تعكس تركيبة وتنوع السودان، وأن محادثات جوبا هي فرصة لإعادة هيكلة القطاع الأمني.