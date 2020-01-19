قراءة لبعص افادات الناطق باسم الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:حوار باج نيوز مع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن جاء يحمل افادات تستحق التوقف عند بعضها – على الاقل – ، وادناه بعض افادات الرجل وتعليقات مقتضبة منا عليها :

سئل الرجل عن حجم الخسائر فاجاب :

_ استخدمت أقلّ قوة ممكنة في فضّ هذه الاحتجاجات، ونجحت القوات المسلّحة والقوات النظامية الأخرى بحنكتها، وخبرتها في إخلاء هذه المقار واستلامها.

## ونستغرب من سيادة العميد كيف لاياتى هنا على ذكر الأسرة فى منطقة سوبا التى اصيب عائلها (عم الامين ) اصابة بالغة ولاندرى وضعه الان – ونعتذر عن تقصيرنا – وايضا لم يأت السيد العميد على ذكر استشهاد نجليه محمد ورانيا .

انه تقصير يستحق المحاسبة والحسم فورا ياسيادة العميد.

وعن السؤال :

*هل كانت القوات المسلحة على علمٍ بوجود تذّمر لدى أفراد هيئة العمليات؟

اجاب سيادته :

_ القيادة العسكرية والسياسية على علمٍ بأنّه لا بدّ من أنّ تتمّ تسوية أمورهم، إحدى أسباب تصفية القوة المقاتلة بجهاز المخابرات العامة، أنّ ينخرطوا في الفرص العسكرية التي أتيحت لهم والشواغر، في القوات المسلحة، الدعم السريع، أو التسريح وصرف الاستحقاقات، وأغلب الأفراد، اختاروا التسريح كواحدةٍ من الخيارات المحبّبة.

## ولابد هنا من محاسبة الجهة التى تركت السلاح سائبا بايدى المسرحين ولاشهر دون جمعه منهم ومع ذلك يقول انهم كانوا يتوقعون اقدام هؤلاء المسرحين على العمل المسلح ، الا يقتضى ذلك الحيطة والحذر ؟ اليست هناك محاكمات لردع هؤلاء المقصرين ؟ لابد من العمل على محاكمة كل من تراخى .

*من المسؤول عن ملف المستحقات؟

— المستحقات أمر داخلي خاص بالجهاز وأمر إداري تحكمه اللوائح والقوانيين واللوائح المالية تحديدًا الخاصة بجهاز المخابرات العامة.

## يلزم ايقاف المسؤول المباشر واحالته للتحقيق ولانقبل هذا الكلام المهادن.

*توقّع البعض حدوث فوضى لعدم صرف أفراد الهيئة مستحقاتهم لماذا لم يتمّ التحسّب لذلك؟

— هذه مسألة خاصة بجهاز الأمن، رد الفعل وهذه الأحداث في إطار المحيط الداخلي وقيادته، وهي أمور داخلية خاصة بالجهاز وكلّ قوة لديها نٌظمها في التعامل مع مثل هذه الأشياء.

## اجابة كسابقتها تحاول التهرب من تحديد الجهة التى يجب ان تساءل.

*لماذا لم يتمّ تجريدهم من السلاح مباشرة عقب القرار؟

– هذا سؤال خاص بجهاز المخابرات.

## ولماذا لم يتدخل المجلس السيادى ويحسم هذا الأمر واين القوات المسلحة من هذا .

*هناك من يقول أنّه ما زال بإمكان هذه القوة أنّ تتمرّد؟

Advertisements

— لا، لا توجد مخاطر حاليًا، كلّ القوات التي بدرت فيها بوادر تمرّد حاليًا بهيئة العمليات تمّ استلام سلاحها، الآن المسألة مسألة إجراءات لمن لم تبدر منهم أيّ بادرة تدّل على تمرّد أو خروج عن القانون، ومن تثبت التحقيقات تورّطه تأخذ المحاكمات والإجراءات القانونية مجراها.

## ونسأل بوضوح ونريد اجابة اكثر صراحة عن هذه القوات التى لم تبدر منها مظاهر التمرد – بحسب تعبير سيادة العميد عامر – هل تم نزع سلاحها ام تتركونه حتى تبدو عليها بوادر التمرد لتنزعوا سلاحها ، اجب بوضوح سيادة العميد.

*كم عدد السلاح الذي تملكه هذه القوات؟

– هي قوة متكاملة في تسليحها وهو تسليح المشاة، فهي قوة مقاتلة شبيهة في تكوينها بقواتنا التي تذهب لمناطق العمليات واجباتها كانت تحتمّ أنّ يكون تسليحها متنوعًا من مختلف الأسلحة باعتبار أنّها تعمل في حراسة المواقع الاستراتيجية وتعمل على حراسة النقليات، والأطواف الإدارية، خاصة في مناطق البترول فتسليحها تسليح متكامل.

## جيش مواز ام قوات احتياط كما ظهر فى تسجيلات قناة العربية واسند تشكيلها الى العميد الطيب سيخة

*هل تمّ تجريد كل هذه القوات حتى في الولايات من سلاحها؟

– نعم كل الإجراءات تمتّ متزامنة، التجريد إكتمل تمامًا، وهذه البوادر التي حدثت تعجّل من إجراءات استلام السلاح وإجراءات إستلام حقوقهم، ومحاكمة من جاء بهذا الفعل.

## الاجابة حمالة اوجه ولا تبين هل يقصد القوات المتمردة فقط ام كل القوات ، ومايزال سيادة العدو غامضا فى افاداته.

*برأيك ما هي مهددات الفترة الانتقالية؟

— ظلت الصراعات القبلية إحدى إشكالاتنا الكبيرة ،وأتمنى أنّ لا تتجدّد أيّ صراعات قبيلية، ويتمّ توقيع السلام الدائم في السودان، وبذا تستقر الأوضاع وتنتفى التهديدات .

## عالجوا الاسباب تنحل المشكلة ونحصل على نتائج طيبة

كانت هذه وقفات مع الناطق الرسمى بإسم الجيش تعليقا على بعض افاداته التى وردت فى حواره مع باج نيوز