البعد الدولي في شخصية الشهيد سليماني.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طبيعي ان يختلف الناس فى تقييمهم للاشخاص الذين اضطلعوا بادوار هامة ومؤثرة فى الحياة العامة وانعكست اثار افعالهم على دوائر عديدة ومنعرجات مختلفة وملفات متنوعة .

شخصية كقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الايرانى الشهيد قاسم سليمانى ليس بالرجل العادى ومواقفه ليست بالعادية وعليه لايمكن ان تكون مواقف الناس منه عادية .

رجل ينظر إليه المنصفون – اتفقوا أو اختلفوا معه – على انه صاحب دور بارز ومشهود فى التصدى للارهاب التكفيرى ومساعدة العراقيين والسوريين واللبنانيين فى ابعاد الخطر المحدق بهم والذى كاد فى لحظة من اللحظات ان ينزل بهم ، وينظر إليه غير المنصفين بالعدو القاتل الذى تلقوا منه ضربات حاسمة ورفضوا بشكل قاطع الإقرار بدوره فى محاربة الارهاب ودفعه عنهم والذين كان يمكن ان يصبحوا أول ضحاياه لكنهم لعدم انصافهم لايقرون له بفضله عليهم فى هزيمة الارهاب وصده عنهم وامثال هؤلاء موجودون فى الساحات التى شهدت مجاهداته وتضحياته وهم قد استفادوا من جهوده لكن وبكل آسف فيهم من فرح بمقتله وفيهم من شمت بذلك غير غافلين عن ان القاتل هى امريكا المجرمة والمحرضة والمستفيدة من الجريمة هى اسرائيل الغاصبة القاتلة ويكفى الشهيد ورفاقه فخرا ان الفرحين بقتلهم والشامتين فيهم (ولا شماتة فى الموت ) قد وضعوا انفسهم مع امريكا واسرائيل وبئس القرين .

وهناك اخرون عرفوا مكانة الرجل – ولانتحدث عن الايرانيين فهؤلاء اهله وقومه وقد اعتبروه بطلا قوميا وهو حقا كذلك وتكفى صورة الملايين التى شيعته واحتجت على استهدافه تكفى دليلا لمن اراد الدليل – واحترموا مجاهدات الرجل وجهاده وجهوده واعتبروه احد المخلصين فى حربهم على الارهاب العاملين على تخليص العالم من شره فالفلسطينيون اعتبروه ابن فلسطين الذى لعب دورا كبيرا فى تطوير قدرات الفصائل الفلسطينية وساعدها فى مواجهة الاحتلال وقالوا انه شهيد القدس .

أما المقاومة الاسلامية فى لبنان فقد اعتبرته سيد شهداء محور المقاومة وتحدثت كثيرا عن دوره الكبير فى دعمها وتطوير قدراتها وانه احد بناتها .

اما فى سوريا فقد كرمت وزارة الدفاع الشهيد سليمانى ومنحته اعلى وسام فى الدولة واعتبرته من شهدائها فى بادرة غير مسبوقة ووصفه الرئيس الاسد بالقائد المخلص الفذ الذى تصدى للارهاب وساعد سوريا فى الحرب الكونية عليها.

ولايمكن الحديث عن الشهيد سليمانى دون التطرق لدوره الكبير والمحورى فى تحرير العراق من قبضة التكفير الداعشى واهل العراق – الموالف والمخالف – يشهدون له بذلك ، ولم تنحصر جهوده بجزء محدد من العراق وانما كل البلد شهدت جهاده حتى ختم له بالشهادة فى بغداد.

وبعيدا عن اراء المسلمين هذه روسيا التى قدرت جهود سليمانى ورأى فيه صحفيون ومحللون روس وهم يعلقون على استشهاده رأوا فيه بطلا قوميا روسيا فهو قد ساعدهم فى التصدى لخطر الارهاب متمثلا فى داعش وجبهة النصرة وغيرها من التكفيريين الارهابيين ، ولاينسى له الروس موقفه الكبير فى تخليص طيارهم الذى اسقطت تركيا طائرته فى المناطق الحدودية مع سوريا والتى تقع تحت سيطرة ارهابيي النصرة وكان قتله على ايدى الارهابيين راجحا لكن الشهيد سليمانى وضع خطة واشرف على تنفيذ المجاهدين لها وافضت الى تحرير الطيار فى موقف قدره كل الروس واعتبروا سليمانى بطلا يستحق التكريم.

انه رجل عالمى وليس حكرا على بلد وهو قد وقف فى وجه الإستكبار العالمى وعملاءه وادواته فى المنطقة ونجح فى كسر هيبة امريكا ومنعها من بسط نفوذها على العالم وتكللت جهوده بمناصرة المستضعفين فى وضع حد للصلف الامريكى لذا فهو رجل ليس منحصرا بايران قطعا وانما هو شخص عالمى وكثير من المناطق تتبناه وتعتبره احد ابطالها القوميون.