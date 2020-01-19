شموس تعود لأمسيات الخرطوم الغنائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعد غياب عن الأمسيات الغنائية، تعود الفنانة شموس إبراهيم مساء غد الاثنين من خلال أمسية ثقافية غنائية بالخرطوم (2).

وقد أعدت شموس باقة من الأغنيات الجديدة لتقديمها في الأمسية بحسب صحيفة آخر لحظة، بالإضافة إلى أغنيات رموز الفن وكباره.