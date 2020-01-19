لا لتقييد الحق في التظاهر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قامت الثورة الشعبية العارمة متحدية جبروت البشير ونظامه واقتلعتهم واطاحت بهم وتم التوافق على نظام مدنى ديموقراطى منتخب يكفل الحرية والعدالة ويمنع كل القوانين التى تتعارض مع هذه الركائز ، ومن المعروف ان الحكومة الان هى حكومة انتقالية عليها العمل لتحقيق السلام وتاسيس الوضع للتحول الديموقراطى الكامل والحكومة فى هذه المرحلة مطالبة بمراعاة حقوق الانسان وحماية الحريات والحرص على صيانتها والوقوف بقوة ضد أى اتجاه لتقييدها ومنع الناس من ممارسة حقوقهم الاساسية وفى طليعتها حق التعبير عن الرأى وحرية الفكر والمعتقد والانتماء السياسى وحق كل شخص أو جماعة فى الدعوة لمناصرة فكرتهم والترويج لارائهم وقد عرفت الديموقراطيات برعايتها للحق فى التظاهر كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأى ، وحكومتنا الحالية جاءت نتيجة ثورة شعبية على نظام شمولى باطش لايسمح بحرية التعبير عن الرأى او الخروج فى تظاهرات مناوئة له ولايمكن لحكومة جاءت بعد الثورة ان تفكر فى اتخاذ القمع وسيلة من وسائلها وتمنع التظاهرات بغض النظر عن الجهة المنظمة للفعالية ، وهنا نتوقف مع حديث الفريق البرهان عن تفكيرهم فى منع انصار المؤتمر الوطنى ورئيسهم المخلوع من التظاهر ونقول انه إتجاه خاطئ من الحكومة فطالما التزمت هذه التحركات التى يزمع انصار المؤتمر الوطنى على القيام بها طالما التزمت بالضوابط العامة وابتعدت عن التخريب فليس للحكومة أو أى جهة منعها ، جدير بالذكر ان كلام الفريق البرهان فى هذا الجانب لقى رفضا من غالب القوى السياسية ورفضوا منع الاحتجاجات حتى لو كان المحتجون هم انصار المؤتمر الوطنى وليكن الشعار الحرية لنا ولسوانا حاكما على اقوالنا وافعالنا.