إبراهيم الشيخ: وزير المالية متحمس لرفع الدعم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقر القيادي في الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، بأن وزير المالية متحمس لرفع الدعم إلا أنه يخضع للرؤية الكلية لمجلسي الوزراء والسيادي والحرية والتغيير باعتبارهما الحاضن السياسي، وأرجأ رفع الدعم التدريجي لحين انعقاد المؤتمر.

ولفت الشيخ في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن رفع الدعم عن السلع سابق لأوانه لأن هناك موارد ضخمة خارج موازنة 2020.

وقال إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بمشاركة واسعة سيقف على كيفية حشد الموارد الضخمة وتوظيفها لصالح السودانيين، مبيناً أن هناك موارد مهدرة مثل الذهب الذي يتم تهريبه.