الناطق باسم الدعم السريع: إشادة قوى الحرية والتغييركلمة حق كان يجب أن تُقال منذ وقت مبكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وَصَفَ الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، إشادة قيادات قِوى الحُرية والتّغيير بقواته، بأنّها كلمة حق كان يجب أن تقال منذ وقتٍ مُبكِّرٍ.

وأوضح جمعة في حديث لمصادر أمس، أنّه التمس العُذر لقيادات “قحت” بأنّها ربما تملك المعلومة، ولكن الوقت لم يكن مُناسباً لقولها، والآن جاء الوقت المناسب، وأضاف بأنّهم في انتظار تقرير اللجنة الوطنية حول الحادثة، وزاد بأنّ “تقريري اللجنتين الأولين، لجنة الجيش ولجنة النائب العام والذي أنكره الجميع كان في صالحنا بتبرئة الدعم السريع ومن ثَمّ ننتظر تقرير لجنة أديب”.

وفي السياق، أكد رئيس لجنة فض الاعتصام القانوني نبيل أديب بحسب صحيفة الصيحة، أن إجراءات التحقيق ليست للنشر، واعتبر تصريحات قيادات “قحت” حول تبرئة “الدعم السريع” شخصية، ولا تُؤثِّر على عمل اللجنة لأنّها لا تهتم بالآراء الخاصة، وأكّد أنّه حتى هذه اللحظة لم تتوصّل لجنة فض الاعتصام للقرار النهائي.