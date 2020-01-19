- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلن نادي الهلال الخرطوم عن غياب لاعب الفريق نزار حامد عن مباراة الفريق المرتقبة أمام بلاتينيوم الزيمباوي في البطولة الإفريقية بسبب الإصابة.
وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأحد” إنّ الوحدة الطبية أكّدت غياب اللاعب بصورة رسمية، وسيخضع اإلى عملية جراحية لإزالة”كيس ذهني” في الساق، وسيحتاج إلى راحة تمتّد لـ”6″ أسابيع.
ومباراة الهلال السوداني أمام بلاتينيوم المقرّر لها الخامس والعشرين من يناير الجاري، سيفقد فيها الهلال إلى جانب نزار حامد، أبو عاقلة عبد الله ونصر الدين الشغيل للإيقاف.
وأوضح النادي أنّ اللاعب عمّار الدمازين يعاني من خشونة على مستوى غضروف الركبة، وسيحتاج إلى راحة لمدة”72″ ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..الهلال يعلن غياب نزار حامد عن مباراة زيمباوي ويكشف عن إصابة الدمازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.