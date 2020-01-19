رسمياً..الهلال يعلن غياب نزار حامد عن مباراة زيمباوي ويكشف عن إصابة الدمازين

الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال الخرطوم عن غياب لاعب الفريق نزار حامد عن مباراة الفريق المرتقبة أمام بلاتينيوم الزيمباوي في البطولة الإفريقية بسبب الإصابة.

وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأحد” إنّ الوحدة الطبية أكّدت غياب اللاعب بصورة رسمية، وسيخضع اإلى عملية جراحية لإزالة”كيس ذهني” في الساق، وسيحتاج إلى راحة تمتّد لـ”6″ أسابيع.

ومباراة الهلال السوداني أمام بلاتينيوم المقرّر لها الخامس والعشرين من يناير الجاري، سيفقد فيها الهلال إلى جانب نزار حامد، أبو عاقلة عبد الله ونصر الدين الشغيل للإيقاف.

وأوضح النادي أنّ اللاعب عمّار الدمازين يعاني من خشونة على مستوى غضروف الركبة، وسيحتاج إلى راحة لمدة”72″ ساعة.