(كاف) يُحدِّد موعد ومكان سحب قرعة مونديال قطر

الخليج 365 :

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستُقام في العام 2022م بقطر يوم الثلاثاء الذي يوافق 21 يناير الجاري بالقاهرة، وأوضح (كاف) على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخباً، بينها 14 تأهلت عن الدور التمهيدي لتنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكشف التصنيف الصادر عن (فيفا)، عن مستويات المنتخبات الـ40 المشاركة في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر عام 2022م ويتواجد المنتخب المغربي في المستوى الأول إلى جانب 9 منتخبات أفريقية أخرى. وستتوزّع المنتخبات الـ40 على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هذا وستنطلق منافسات الدور الثاني من هذه التصفيات في شهر مارس المقبل وتُختتم في أكتوبر من العام 2021م مع ذلك ستتأهل الفرق العشرة المحتلة لصدارة المجموعات إلى الدور الثالث المحدد في نوفمبر عام 2021م، وستحدد القرعة ذاتها مباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة فيها التواجد في نهائيات مونديال قطر 2022م، وتتواجد في المستوى الأول منتخبات المغرب السنغال والجزائر وتونس ونيجيريا وغانا ومصر والكاميرون ومالي والكونغو الديمقراطية.. هذا ويضم المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر والغابون وبنين وزامبيا والكونغو برازافيل.. أما المستوى الثالث فتتواجد فيه منتخبات مدغشقر وموريتيانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو.. بينما حلّت في المُستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان ورواندا وغينيا الإستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي، وكانت مباريات الدور التمهيدي الأول قد أجريت خلال الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر الماضي بمشاركة 28 منتخبا الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن شهر يوليو الماضي في القارة الأفريقية، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إجراء مباريات الجولات المتبقية في مرحلة المجموعات وفق المواعيد الآتية في الجولة الأولى في الفترة من 23 إلى 31 مارس القادم، على أن تبدأ الجولة الثانية من 1 إلى 9 يونيو القادم، وتبدأ الجولتان الثالثة والرابعة مارس 2021م، على أن تبدأ الجولتان الخامسة والسادسة التي ستستمر حتى شهر أكتوبر 2021م، هذا وتقام مباراتا الدور الثالث والأخير من التصفيات بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر من العام 2021م، وسيكون مونديال قطر الأخير، الذي تتأهّل إليه 5 منتخبات للنهائيات عن القارة السمراء، لأنّه ابتدأ من كأس العالم للعام 2026م، وسيصبح نصيب أفريقيا 9 منتخبات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.