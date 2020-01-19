- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إنه “لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي”.
وأكد، صالح، في تصريحات صحفية، أن “الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا”، مضيفا أن “الحرب على الإرهاب والتطرف مستمرة حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي”.
وتنعقد في برلين، اليوم الأحد، قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وبين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الليبي يوجه رسالة عاجلة إلى تركيا قبل ساعات من مؤتمر برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.