غسان سلامة يكشف خطة تحويل الهدنة في ليبيا إلى “وقف إطلاق نار دائم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن “لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا”، وسيعرضها على قمة برلين المزمع عقدها اليوم بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.

وشدد سلامة، في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” أمس السبت، على أن “قمة برلين لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون”، مؤكدا أن “القمة ستكون المظلة الواقية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية”.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في “إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة بحيث نضع حدا لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى”،

قائلا: “نسعى لتوحيد الحكومتين، وإنشاء حكومة وحدة وطنية”.

وشدد على أنه “هناك عدد كبير من غير الليبيين الذين يقاتلون في الجبهات الليبية، هناك مقاتلون من أكثر من 10 دول، آخرهم كان وصول عدد من المقاتلين السوريين”، مفيدا بأنه “جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم”.