إرتفاع في أسعار بعض الخضروات وكيلو الموز بـ 40 جنيهاً

الخليج 365 :

كشفت جولة الصيحة عن تذبذب كبير في أسعار بعض الخضرواتـ وأكد التاجر الحاج بسوق بحري ارتفاع أسعار الليمون والطماطم حيث قفز كيلو الليمون من ٦٠ جنيها الى ٨٠ جنيها وكرتونة الطماطم بـ ٧٠٠ جنيه بدلاً عن ٤٠٠ جنيه، والكيلو منها بـ ٢٥ جنيهاً إلى ٤٠ جنيهاً، وأرجع التاجر الزيادات لعدم الوارد من الولايات فيما شهدت أسعار باقي الخضر استقرارا

حيث بلغ سعر الكيلو من الفلفلية ٢٠٠ ج وكيلو الجزر بـ ١٥٠ جنيهاً وكيلو الشطة وصل إلى ٤٠٠ جنيه، وتراوح سعر الكيس منها بين ٢٠ إلى ١٠ جنيهات، لافتاً إلى أن سعر كيلو الأسود بـ ٣٠ جنيها وكيلو البطاطس يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ جنيهاً حسب الحجم، وسعر الكيلو من البامية بـ ٥٠ جنيهاً وكيلو البامبي ٣٠ جنيهاً وكوم التبش بـ ٢٠ جنيهاً وتراوح سعر القطعة من العجور ما بين ٢٠ إلى ٣٠ جنيهاً، أما سعر القرع تراوح ما بين ٣٠ إلى ١٥٠ جنيهاً حسب الحجم، أما ربطة الخضرة الكبيرة بـ ٢٠جنيهاً، أما ربطة الجرجير بـ ١٠ جنيهات، والربع من البصل الأبيض بـ ٢٥٠ جنيه أما البصل الأحمر تراوح ما بين ٣٠٠ جنيه إلى ٢٨٠ جنيهاً.

وبالمقابل واصلت أسعار الفواكه ارتفاعها حيث وصل سعر كيلو الموز ٤٠ جنياًه ودستة البرتقال المقاس الصغير بـ ٥٠ جنيهاً والمتوسط بـ ٦٠ جنيهاً والكبير بـ ٨٠ جنيهاً، أما دستة المنقة ٢٠٠ جنيه، ودستة التفاح ٣٠٠ جنيه، والقطعة بـ ٢٥ جنيهاً.