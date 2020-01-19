شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الصفحة الرسمية للكرة الأفريقية امس السبت التشكيلة الرسمية لمنتخب شرق ووسط أفريقيا وذلك بناء على النجوم الذين تالقوا مع،أنديتهم في البطولات الأفريقية والمحلية وشهدت التشكيلة سيطره مطلقة للهلال حيث تم اختيار الحارس جمال سالم والظهير الأيمن أطهر،الطاهر والمهاجم الشاب وليد الشعلة ووقع الاختيار علي الثلاثي حسب ما علمت (سودانا فوق) نتيجة توهجهم في مرحلة المجموعات في البطولة الإفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على التفاصيل..سيطرة مطلقة للهلال في تشكيلة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.