احمد عكاشة: على بنك السودان المركزي منافسة تجار العملة عبر الصرافات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سعرف الصرف.. انهيار الجنيه أمام الدولار…..!! الأرقام التي تظهر في الموازنة العامة كل عام عن جملة الواردات في عام غير صحيحة…. الأرقام الطالعة من بنك السودان المركزي.. من خلال فورم I’m.. و80٪ من الاستيراد يتم تغطيتها من السوق الأسود. يعني بنك السودان ليس لديها المقدرة في تحديد قيمة الواردات.. موازنة 2020…7 مليار دولار قيمة الواردات…. سيارات بوكو حرام براها ممكن يصل 2مليار دولار …..!! قيمة الوردات في السودان لا تقل عن 12 مليار دولار…..!! يبقى تجار العملة لديهم الكلمة وهم البيحددوا سعر الصرف كل يوم.. كلما زادت الطلب على العملة كلما ارتفع السعر….!! الحلول عن مطاردة وسجن واعدام تجار العملة لا تأتي بالنتائج في صالح الإقتصاد…. المغتربين لو وافقوا يحولوا عبر البنوك مابيقدروا… مافي بنك في الخليج او السعودية… بيحول دولار واحد على البنوك السودانية…. المامصدق يمشي يجرب… طبعا في صرافات بتحول مبالغ مالية من الإمارات وقطر… شغل من تحت الطاولة وبي نفس اسعار السوق الموازي. المستفيدين منها هم أصحاب الصرافات…. على البنك المركزي منافسة تجار العملة عبر الصرافات. يسهل فتح الصرافات في السودان وبدون قيود ومن هنا سوف يكون المنافسة والشغل في النور…….!! وشغل الصرافات في دول الخليج ودبي اشبه بتجارة العملة عندهم اتفاقيات خاصة…. يعني عادي ممكن يتم ترحيل الكاش عبر الطيران الي السودان. اي زول عاوز دولار يمشي الصرافة.. الآن عشان تشتري من السوق الموازي… الشراء بيكون عبر تاجر صغير الي وسط ثم الراس الكبير… وجود الصرافات حيقلل من المضاربة…. قيود بنك السودان المركزي على عمل الصرافات جزء من الأزمة…..!!