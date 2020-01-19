بعد تعذر الاتفاق مع المطاحن..المالية تحيل ملف تكلفة إنتاج دقيق الخبز...

الخليج 365 :

أحالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الخلاف بينها وبين المطاحن، حول تكلفة إنتاج دقيق الخبز إلى مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر مطلة، أن وزارة المالية والمطاحن عجزا عن التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين حول التكلفة النهائية.

ويعود أصل الخلاف الى اتفاق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يقضي بأن تبيع المطاحن طن الدقيق بقيمة (٢٧٠) دولاراً للمالية على أن تتولى المطاحن طحن الدقيق وتوزيعه وإعادة قيمة (٤٧٠) جنيهاً عن الجوال للمالية.

وكانت المطاحن اقترحت أن تعيد مبالغ تتراوح ما بين (٢٤٠ – ٣٣٠) جنيهاً عن كل جوال للوزارة، فيما تمسكت الأخيرة بمبلغ (٤٠٠) جنيهاً.

وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية أبلغتها بأنها رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه.