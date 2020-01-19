الهلال يسحق القوز إستعداداً لبلاتينيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكتسح الهلال ضيفه القوز، من المستوى الأول لدوري العاصمة الخرطوم، بنتيجة (5/0)، في مباراة ودية جرت مساء اليوم السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء.

ويستعد الفريق الأزرق لمواجهة مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم 25 يناير/كانون ثان الجاري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز أهداف الهلال كل من العراقي عماد محسن، ووليد الشعلة، وأطهر الطاهر، في الشوط الأول.

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وأضاف عماد محسن ولاعب الوسط الجديد، عبد الرؤوف، هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وأشرك المدير الفني الجديد للهلال، الفاتح النقر، جميع لاعبي الفريق في تجربة القوز، ما عدا الثلاثي، المهاجم محمد موسى الضي، ولاعبي المحور نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله، الذين تدربوا بالجري حول الملعب.

ولن يكون الشغيل وأبو عاقلة متاحين للهلال أمام بلاتينيوم، بسبب تراكم البطاقات في البطولة القارية.