محمد عبد الرحمن يُخضع لكشف طبي بالجزائر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تُفيد مُتابعات (الصيحة) أنّ مهاجم المريخ السابق، مطلق السراح حالياً محمد عبد الرحمن سيصل في الثانية عشرة من ظهر اليوم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة تمهيداً للانضمام لكشوفات فريق أهلي برج بوعريريج الذي يلعب بدوري المحترفين الجزائري ويحتل الترتيب السابع.. وكشف مصدر بالنادي الجزائري لـ(الصيحة) عن استعدادهم لاستقبال الغربال ظهر اليوم ومن ثم إخضاعه لكشف طبي شامل يتم على ضوء نتائجه وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق أو صرف النظر عن اللاعب.. وأكد المصدر للصحيفة أن باب الانتقالات الشتوية في الجزائر كان يفترض أن ينتهي اليوم قبل أن يتم تمديده بواسطة الاتحاد الجزائري لـ(48) ساعة، مشيراً لأنهم كانوا يأملون حضور محمد عبد الرحمن مبكراً للجزائر حتى لا يكون هنالك سباق مع الوقت كما يحدث حالياً.. ولم يقطع المصدر في حديثه لـ(الصيحة) بضم اللاعب رغم تأكيده أنهم يرغبون في خدماته وأنه أحد الخيارات التي وضعوها في حساباتهم منذ فترة ليست قصيرة للتعاقد معهم، غير أن تأخُّر حضور اللاعب في الوصول الى الجزائر وبعض التغييرات التي طرأت على مستوى الإطار الفني بالنادي قادت لبعض التعقيدات.. وتمنى المصدر أن ينجح اللاعب في اجتياز الكشف الطبي وأن يتم الاتفاق على باقي التفاصيل ليتم التعاقُد معه.