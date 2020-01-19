النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

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الأحد 19 يناير 2020
رفضت النيابة في السودان طلب محامي الدفاع الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه.
وأرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق، فيما أكدت وكيلة النيابة، سلوى خليل، أن حرم البشير "ما زالت رهن الاعتقال"، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.
وألقي القبض على وداد بابكر، على خلفية بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.
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