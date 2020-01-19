البنك المركزي يؤكد توفر الأوراق النقدية

الخليج 365 :

أكد بنك السودان المركزي توفير احتياجات المصارف من الأوراق النقدية بشكل راتب دون أي قيود على كمية السحب للعملاء.

وأشار البنك المركزي في بيان أصدره إعلام البنك اليوم إلى أن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفي ممتازة ولا تواجه أي مشاكل وأن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر منشورا في مطلع العام 2020م تم بموجبه إلغاء إجراءات استثنائية للسقف الشهري للسحب عبر بطاقات الصراف الآلي سرت في العام الماضي.