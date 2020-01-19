شاهد بالصور: أسود هزيلة و جائعة بحديقة حيوان بالخرطوم تثير سخطاً واسعاً بمنصات التواصل

أثارت مجموعة أسود هزيلة و جائعة باحدى حدائق الحيوان بالخرطوم، سخطاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وكان أحدهم قد كتب: عن زيارة مصادفة قام بها لحديقة القرشي بالخرطوم (٣)، وأصيب بصدمة بوجود خمسة اسود جائعة هزيلة، عبارة عن جلد على عظم (على حد قوله).

مضيفاً: أن أحدهم قد نفق بسبب الجوع والإهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعلاج.

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وأثارت صور الأسود ضجة واسعة وسخطاً على إدارة الحديقة التي حبستها فلم تطعمها أو تدعها تأكل من خشاش الأرض.

و تصنّف الأسود على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة دنيا، حيث ارتفعت حدّة تراجع أعدادها من 30 إلى 50% في إفريقيا خلال العقدين الماضيين

يأكل الأسد يوميا حوالى 40 كيلو جراما من اللحم، وينام ساعات طويلة قد تصل إلى 20 ساعة فى اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)