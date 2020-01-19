شاهد بالصور: أسود هزيلة و جائعة بحديقة حيوان بالخرطوم تثير سخطاً واسعاً بمنصات التواصل

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أثارت مجموعة أسود هزيلة و جائعة باحدى حدائق الحيوان بالخرطوم، سخطاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وكان أحدهم قد كتب: عن زيارة مصادفة قام بها لحديقة القرشي بالخرطوم (٣)، وأصيب بصدمة بوجود خمسة اسود جائعة هزيلة، عبارة عن جلد على عظم (على حد قوله).
مضيفاً: أن أحدهم قد نفق بسبب الجوع والإهمال، والبقية مهددة إن لم تجد الطعام والعلاج.
وأثارت صور الأسود ضجة واسعة وسخطاً على إدارة الحديقة التي حبستها فلم تطعمها أو تدعها تأكل من خشاش الأرض.
و تصنّف الأسود على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة دنيا، حيث ارتفعت حدّة تراجع أعدادها من 30 إلى 50% في إفريقيا خلال العقدين الماضيين
يأكل الأسد يوميا حوالى 40 كيلو جراما من اللحم، وينام ساعات طويلة قد تصل إلى 20 ساعة فى اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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