عاجل.. توافق بين الحكومة والحركات في ملف العدالة الانتقالية بدارفور

السبت 18 يناير 2020

كتب محمد أمين

أكد عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي، توافق الأطراف في مسار دارفور حول قضية العدالة الانتقالية. وأوضح فى تصريح صحفي، عقب جلسة الوفد الحكومي، مع الحركات المسلحة في مسار دارفور بجوبا اليوم (السبت)، أن الطرفين اتفقا على 50% من محتويات الوثيقة. واعتبر التعايشي ذلك التوافق بانه مؤشر لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف.



وأشار إلى أن ملف العدالة الانتقالية معقد وينطوي على المساءلة فى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي حدثت فى دارفور، ولكن الاطراف استطاعت التوصل إلى هذا التوافق خلال جلسة واحدة. وقال أن الإرادة المشتركة ستمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها فى الجلسة المقرر لها بعد غد الأثنين.

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وأكد التعايشي أن كل من ارتكب جريمة فى دارفور سيقدم للعدالة حتى نصل إلى سلام واستقرار اجتماعي ومجتمع متجانس.

من جهته، قال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، إن الطرفين توصلا إلى توافق حول آليات العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم على مستوى دارفور ومحاكم هجين وآليات عدالة تقليدية لتنظر فى القضايا وتبقت جزئية المحكمة الجنائية.

وأكد القيادى فى حركة العدل والمساواة، أحمد تقد، أن ورقة العدالة الانتقالية المقدمة من المسار تشمل العدالة والمساءلة والمصالحة على الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، وتركت مساحة لرتق النسيج الاجتماعى. وأضاف أن الأطراف توصلت إلى اتفاق حول المحكمة الخاصة بدارفور والمحاكم التقليدية.

وفي السياق قال رئيس جيش تحرير السودان، المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن، إن الأطراف ناقشت ورقة العدالة الانتقالية بشفافية. واعتبر وثيقة العدالة الانتقالية وقضايا الأراضي والحواكير والتعويضات والترتيبات الأمنية، من القضايا الأساسية التي يعمل قادة المسار للاتفاق حولها مع الحكومة.