جامعة سودانية تفصل أستاذا إخوانيا يهدد بقتل المتظاهرين

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السبت 18 يناير 2020
أصدر مدير جامعة النيلين بالسودان، البروفيسور محمد الأمين أحمد، قراراً بفصل استاذا إخوانيا يدعى عوض حاج علي، من كلية الحاسوب وتقانة المعلومات، اعتبارا من السبت 11 يناير 2020، عقب ظهوره في تسريب يهدد فيه المتظاهرين بالقتل ويصف الشعب السودانى بأوصاف غير لائقة.
وفي ذات السياق، يواجه القيادي الاخواني بلاغ في النيابة العامة على خلفية ما ذكره في تسريب بثته قناة العربية عن ضرورة التعامل العسكري والعنيف مع المتظاهرين والمحتجين بوصفهم حركات مسلحة.
وقال عوض حاج علي أحد القيادات الإخوان فى السودان : (هذه ليست مظاهرات، هذه حركات عسكرية ويجب التعامل معها تعاملاً عسكرياً.
وبحسب صفحة "تجمع أساتذة جامعة النيلين" بالفيس بوك، أضاف يعني مجموعة صعاليك، صعاليك في الإنترنت والواتساب، ويا إخوان يجب أن يفهم الناس المعركة بفهمها الصحيح وفهمها الصحيح هو يجب ألا يراودنا أي نوع من التعاطف أو التراجع أو التنازل".
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