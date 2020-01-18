اكتمال عمليات تأهيل نفق عفراء وافتتاحه غداً الأحد

أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، عن فتح حركة المرور بالمسار الشرقي والغربي بنفق عفراء غداً الأحد.

ووقف مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس الصافي أحمد آدم، حسب ماذكرت صحيفة الصيحة خلال جولته الميدانية اليوم (السبت) على اكتمال مرحلة رصف طبقة الاسفلت بالمسار الشرقي.

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وقال المهندس الصافي إن أعمال رصف الأسفلت اليوم السبت تعتبر آخر مراحل الصيانة والتأهيل التي انتظمت مسارات النفق، مؤكداً أن إدارة الطرق بالهيئة قامت بمعالجة كافة المشاكل والمعوقات بالطبقات التحتية للمسارات والتي تسببت في تدهور حالة الأسفلت ولعبت دوراً كبيراً في عدم انسياب حركة المرور بشكل جيد .

إلى جانب ذلك شملت جولة مدير عام الهيئة والوفد المرافق له أعمال البناء والتركيب بمصرف مأمون بحيري ومصرف البلابل موجهاً بتوسعة تقاطع شارع محمد نجيب مع شارع مأمون بحيري بعد الانتهاء من مرحلة إنزال وتركيب المواسير الخرصانية بالمصرف إضافة إلى وقوفه على تشييد وبناء ورصف محطات الري المصري والشجرة واللاماب بالمسار الجنوبي للقطار المحلي مشدداً على الإسراع في توريد وتكملة متبقي أعمال الردميات والأعمال الأخرى بها مشيراً إلى أهميتها ودورها في ربط الجمهور والركاب بحركة القطار المحلي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)