تشكيل لجان فرعية لحصر ومُراقبة توزيع الدقيق

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً بتشكيل عدة لجان فرعية تتعلّق بحصر ورقابة وجمع المعلومات بالغُرفة المركزية لتوزيع الدقيق، وتوفر الطاقة وتأمين استمرارها للمطاحن والمخابز، وتختص اللجان بحصر جميع المخابز بالخرطوم وبقية الولايات.

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ووجّه القرار، حسبما ذكرت صحيفة الصيحة اللجنة بتحديد العنوان والمَوقع الجُغرافي، وتصنيف المخابز من ناحية نوع الخُبز والحجم والاستهلاك والكثافة، بجانب حصر الكوتة اليومية والأسبوعية من الدقيق لكل المطاحن – أي مخبز – إضافةً إلى حصر الوكلاء لكل مطحن وتوزيعهم الجُغرافي والكوتة المُستلمة وخُطُوط التوزيع والمُدن.

ويرأس اللجان حسن محمد علي أبو عوف، عفاف محمد الماحي سليمان، نجاة محمود آدم وعضوية آخرين، وحدّد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجان، على أن ترفع تقريرها الختامي وقاعدة البيانات في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار، وحدّد القرار اختصاصات اللجان بوضع السِّياسات العامّة، الخاصّة بسلعة الدقيق المدعوم والمخابز والخُبز تماشياً مع مصلحة المُواطن والسياسات العامة للدولة، بجانب سياسات الحصص لكل مطحنٍ وتوفير القمح لها حسب الحصص المُتّفق عليها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)