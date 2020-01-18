الأجهزة الأمنية بغرب كردفان تأكد جاهزيتها

أكدت القوات الأمنية بولاية غرب كردفان جاهزيتها واستعدادها للتصدي لأي مهدد أمني بالولاية وقد قدمت عرضاً عسكرياً استعراضياً طاف كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الفولة حاضرة الولاية وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء.

وأكد اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله خلال مخاطبته للقوات اليوم بأن أرواح المواطنين وممتلكات الدولة خط أحمر لا تفريط فيها ، وحذر دعاة الفتنة والمخربين بأن الأجهزة النظامية ستكون لهم بالمرصاد .

وأوضح أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد سيتم تجاوزها وحلها بالصبر والتخطيط السليم مناشداً المواطنين بعدم الإستجابة لدعاة التخريب عبر التظاهرات والمسيرات المعادية للثورة .

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وأبان والي غرب كردفان أن المنظومة الأمنية بالولاية تعمل في تناغم وتنسيق تام في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الأمر الذي انعكس إيجاباً علي استقرار الأوضاع الأمنية بكل المحليات .

من جهته قال اللواء شرطة صلاح حسن الطيب مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن أن هناك أمر صدر من لجنة الأمن والدفاع خاص بمنع التظاهرات والمسيرات لحين صدور تشريعات وقوانين تنظمها وإلى حين صدور تلك القوانين غير مسموح بأي تجمع أو تظاهر لافتاً إلى أن هذا الأمر قصد منه التنظيم وتحديد المسؤليات وليس كبت حرية التعبير وتكميم الأفواه.

وأوضح أن هذا الأمر يسهل من مهمة حركة المواطنين ويسر مهام الشرطة لتحديد مواقيت وأماكن المظاهرات حتى تؤمنها وتحفظ أمن المؤسسات الاستراتيجية الموجودة في مسار المظاهرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)