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حمد كمال يرفع وتيرة التدريبات ويستقبل لاعبي الولايات

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التاريخ: 18-يناير-2020

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حمد كمال يرفع وتيرة التدريبات ويستقبل لاعبي الولايات

رفع المدير الفني المكلف لمنتخب الناشئين السوداني الكابتن حمد كمال وتيرة التحضيرات للاعبيه في مران اليوم السبت الذي جرى عند الساعة السابعة والنصف صباحاً في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2،  وفق وكالة السودان للأنباء وذلك عبر تنويع أعمال التكتيك بالاستلام والتمرير والتحرك في المساحات الدائرية،

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ويستقبل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين (19) لاعباً من الولايات، حيث تم استقدامهم من (عطبرة، بورتسودان وكوستي)؛ عطفاً على زيارة الجهاز الفني الولائية، والتي ستتواصل برفقة المدير الفني القادم للمنتخب، عقب استلام مهمته رسمياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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