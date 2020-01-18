وفاة أقصر رجل في العالم.. تعرف على قصته الفريدة

توفي نيبالي في الـ27 من العمر، يُصنف كـ”أقصر رجل قادر على المشي في العالم”، أمس الجمعة في أحد مستشفيات نيبال، على ما أعلنت عائلته. وفق ماذكر موقع العربية نت الاخبارى.

وقضى خاغيندرا ثابا ماغار، البالغ طول قامته 67.08 سنتيمتر، جرّاء إصابته بالتهاب رئوي في مدينة بوخارا، حيث كان يعيش مع أهله على بعد 200 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

وقد أدخِل المستشفى مرات عدة جراء الالتهاب الرئوي، لكن هذه المرة طاولت الإصابة قلبه. وقال شقيقه ماهيش ثابا ماغار لوكالة “فرانس برس”: “لقد توفي اليوم”.

وقد أدرج اسم خاغيندرا ثابا ماغار في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مرة أولى في 2010 بعيد عيد ميلاده الـ18، بصفته أقصر رجل قادر على المشي في العالم. والتقطت حينها صور له يحمل شهادة بالكاد أقصر منه.

بعدها “انتُزع” منه هذا اللقب وانتقل لمواطنه شاندرا باهادور دانغي الذي كان طول قامته يبلغ 54.6 سنتيمتر، إلى أن استعاد خاغيندرا لقبه إثر وفاة شاندرا سنة 2015.

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وروى والده روب باهادور في تصريحات أوردتها موسوعة “غينيس” أن خاغيندرا “كان قصيراً لدرجة أننا كنا قادرين على حمله في كف اليد لدى ولادته وكنا نواجه صعوبة كبيرة عندما كنا نريد أن نحمّمه”.

وقد اشتهر خاغيندرا في العالم وسافر إلى أكثر من 10 بلدان وحل ضيفاً على برامج تلفزيونية في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلّق رئيس تحرير موسوعة “غينيس” كريغ غلينداي كاتباً: “الحياة قد تشكل تحدياً عندما لا يتعدى وزنكم ستة كيلوغرامات ولا تجدون مكاناً لكم في عالم معدّ ليعيش فيه الأشخاص من ذوي المقاسات الشائعة. غير أن خاغيندرا لم يسمح لقصر قامته بأن يحول دون استمتاعه بالحياة إلى أقصى حد”.

وبعد وفاة خاغيندرا، ينتقل “لقبه” إلى الكولومبي إدوارد نينو هرنانديز الذي يبلغ طول قامته 70.21 سنتيمتراً.

ولا يزال أقصر رجل غير قادر على المشي أو الوقوف من دون مساعدة في العالم هو الفلبيني جونري بالاوينغ الذي لا يتعدى طول قامته 59.93 سنتيمتر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)