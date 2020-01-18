التاريخ: 18-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements عقدت إدارة دار رعاية الطفل اليتيم بالمايقوما اجتماعاً مهماً ضم وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومنظمة أطباء بلا حدود؛ وحسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء ناقش الاجتماع التزامات كافة الأطراف المعنية في الترتيبات الصحية بالدار في الفترة القادمة؛ تمهيداً لتوقيع الاتفاقية الفنية بين وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومنظمة أطباء بلا حدود؛ بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والتي بموجبها تبدأ المنظمة عملها داخل دار رعاية الطفل اليتيم المايقوما. حيث أفاد مدير الدار الأستاذ سيف الدولة علي عبد الشافي؛ بأن اللجنة ترتب لعقد اجتماع على مستوى المديرين العامين لعرض الدراسة وتمهيداً لتوقيع الاتفاقية الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لتوقيع اتفاقية بين صحة الخرطوم و أطباء بلا حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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