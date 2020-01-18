الصادق المهدي : ندعم جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام

خاطب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي اليوم بمدينة دنقلا اللقاء الجماهيري الذي نظمه حزب الأمة القومي بالولاية الشمالية في إطار النفرة التي ينظمها الحزب على مستوى ولايات البلاد المختلفة، مؤكداً أن النفرة والطواف على ولايات السودان تأتي للتواصل مع الشعب السوداني وتبصيره بمجريات الأوضاع وتلمس قضايا ومشاكل المواطنين.

مشيراً إلى أن حزب الأمة القومي يقف ويدعم بقوة خطوات الحكومة الانتقالية بشأن إحلال السلام العادل والشامل بالبلاد، مشدداً على ضرورة معرفة أسباب الحرب والآثار التي تركتها وأن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في عملية إحلال السلام بالسودان، وقال الإمام الصادق المهدي حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء إن الذين يريدون ويطمحون في السلطة لابد لهم أن يأتوا عبر صناديق الانتخابات، مضيفاً أن حزب الأمة القومي له رؤية استراتيجية لمعالجة قضايا البلاد الاقتصادية وذلك من خلال المؤتمر القومي الاقتصادي الذي بدأ الحزب في الإعداد والترتيب لانعقاده خلال الفترة القادمة، وأكد أنه لابد من استنهاض همم وعزيمة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي يمر بها السودان من أجل حراسة مشاريع الحق والمضي قدما في درب الحرية والديمقراطية والسلام وبناء الوطن.

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وأشار رئيس حزب الأمة القومي إلى أن السلام العادل والشامل ومعالجة الأوضاع الاقتصادية يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار ووحدة وأمن البلاد، وحيا روح الشراكة القائمة الآن بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء الشئ الذي يستوجب توفير الدعم والسند الشعبي من أجل العبور بالسودان إلى بر الأمان، مجدداً استمرار جهود حزب الأمة القومي في دعم توجهات الدولة بشأن معالجة جميع قضايا الخدمات، خاصة مجالات التعليم والصحة والبيئة.

وناشد الإمام الصادق المهدي، العالم العربي والأسرة الدولية بضرورة المساهمة والمشاركة في استقرار ونهضة وتقدم السودان، مشيراً إلى أن حزب الأمة القومي يأتي في مقدمة الأحزاب السياسية من حيث التجديد في العمل الفكري والمشاركة في العمل العام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)