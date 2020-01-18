وزير الدفاع يخاطب اجتماع مجموعة دعم برنامج مكافحة الألغام

ينعقد في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد الأحد اجتماع مجموعة المانحين الداعمة لبرنامج مكافحة الألغام بالسودان بمباني صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم (قاعة مروي) برئاسة السفير اولوريش كلوكنز ممثل ألمانيا رئيس المجموعة لهذه الدورة وتضم المجموعة كل من اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج وألمانيا.وذلك وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء.

ويستعرض الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع مجهودات الدولة في دعم برنامج مكافحة الألغام في السودان والإنجازات التي تحققت بفضل التنسيق المحكم والتعاون الجيد مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الالغام بالسودان وإعلان مناطق شرق السودان الخطرة المسجلة المعلومة خالية من الألغام الأرضية بجانب تطهير مناطق أبو كرشولا بجنوب كردفان.

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وتسلمت ألمانيا رئاسة الاجتماع من القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم الذى راست بلاده الدورة السابقة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي سيبحث التحديات التي تواجه برنامج مكافحة الالغام في السودان هو الأول بعد تولى السودان رئاسة الدورة 2020 لاتفاقية (اثو) لحظر إنتاج واستخدام الألغام.

وقال العميد ركن عامر عبد الصادق ابوزيد المدير العام للمركز القومي لمكافحة الالغام بالسودان إن ضعف التمويل يشكل أبرز التحديات التي تواجه البرنامج في المرحلة المقبلة، مقارنة بالعمل الكبير المنتظر إنجازه في إطار التزام السودان باتفاقية اتوا وصولا سودان خالٍ من الألغام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)