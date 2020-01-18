بالفيديو: أبو قردة ينجو من حكم 50سنة سجن ويسرد تفاصيل حادثة اشتباكة مع الثوار بجامعة الخرطوم

سرد وزير الصحة السابق بحر ادريس ابو قردة قصة الحكم بالبراءة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه بضرب جنود تابعين للأمم المتحدة في منطقة حسكنيتة إبان تمرده على الحكومة السودانية موضحاً بأن المحامي الذي تولى الدفاع عنه كان قد أخبره بأن الحكم سيكون بالحبس 50 عاماً حسب سابقة لأحد المتهمين من قبل الجنائية حيث قال:( قال لي شوف القضية دي خطرة في واحد اسمو عيسى سيسي دا حكم خمسين سنة قال لي).

وكشف ابو قردة بأن المحامي الدذي تولى الدفاع عنه رشحه له الدكتور عمر قمر الدين الذي كان مرشحاً لتولي حقيبة وزارة الخارجية في حكومة حمدوك مشيراً بأن المحامي انجليزي من اصل باكستاني اسمه كريم خان قائلا:) (كريم خان محامي انجليزي من أصل باكستاني ابوه باكستاني وامو انجليزية شعرت ان في لستتو بقى لي أفضلهم والاسم برضو مألوف).

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هذا وقد كشف ابو قردة خلال استضافته في برنامج (مثيرون للجدل) تفاصيل الحادثة الاشتباك اللفظي والملاسنة التي تمت بينه وعدد من الثوار في جامعة الخرطوم التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)