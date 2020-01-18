وكيل الصناعة يبحث قضايا غرفة المستوردين

بحث وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ محمد علي عبدالله قضايا غرفة المستوردين وأنشطتها المتعددة ودورها فى خدمة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات للإصلاح الاقتصادي .

وأكد الوكيل لدى لقائه اليوم بلجنة تسيير شعبة غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بعد إعادة تشكيلها من جديد اليوم برئاسة الصادق حاج علي رئيس الغرفة بحضور الأمين العام للغرفة الصادق جلال الدين ،أكد أهمية الشراكة والتشاور مع القطاع الخاص خاصة اتحاد أصحاب العمل وغرفه المتخصصة .

وأوضح أن الاجتماع الذى أوردت تفاصيله وكالة السودان للأنباء اليوم تناول بالبحث الاجراءات التي تمت حول ضوابط الاستيراد وتم الاتفاق على تكوين آلية مشتركة بين الوزارة وشعبة غرفة المستوردين للتنسيق فيما بينهم خاصة في ما يتعلق بضوابط الاستيراد .

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وأمن الوكيل على أهمية تذليل العقبات التي تواجه اتحاد الغرف التجارية ،مشيراً إلى أن الوزارة تحكمها وثيقة دستورية وبرنامج عمل للحكومة الانتقالية بأولوياته العشرة خاصة الأولوية المختصة بتعظيم الصادرات وترشيد الواردات.

وقال إن الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة على تطوير إعداد سياساتها خلال الفترة القادمة، مبيناً سعي وزارته لمحاربة الفساد بأشكاله وأساليبه المختلفة و مراجعة سجل المصدرين والمستوردين وتفعيل نظام العمل الالكتروني بشبكة معلومات فاعلة لضبط وربط كل الجهات ذات الصلة بتلك التحديات بجانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات وكذلك الاهتمام بالجودة والمواصفات ومكافحة التهريب .

إلى ذلك أمنت لجنة تسيير غرفة المستوردين على تعاونهم المطلق مع وزارة الصناعة والتجارة مع كافة برامجها وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني وإحداث شراكات قوية بين الجانبين بجانب التأمين على السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة وتقليل تكلفة السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن ومحاربة الغلاء والتهريب، منادياً بتنظيم الاستيراد خلال الفترة القادمة بالتشاور معهم كأصحاب مصلحة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)