المنتخب الوطنى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا و العالم

التاريخ: 18-يناير-2020
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واصل المنتخب الوطني الأول تحضيراته الجادة على ملعب نادي الخرطوم الوطني، مساء السبت اليوم تحت إشراف الجهاز الفني المكلف بقيادة الكابتن خالد بخيت، والذي عمد إلى تنفيذ عدد من التدريبات البدنية والتكتيكية، لخلق المزيد من الانسجام، والعمل على إظهار البصمة الخاصة بالأداء المرتقب لصقور الجديان في التجربة الإعدادية الأولى تأهباً لتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، والتي ستجري في مواجهة المنتخب الإريتري، يوم السبت المقبل الموافق للخامس والعشرين من يناير الحالي.
هذا وقد اكتملت كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب يوم الخميس 23 يناير 2020م إلى أسمرا، وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استدعى (21) لاعباً، وأدوا عدداً من التدريبات على ملعبي الأكاديمية والخرطوم الوطني، في إطار التجهيز والمحافظة على كلية الانسجام في كلية المنتخب قبل رفع نسق التحضيرات بالتباري الدولي تدريجياً في قادم الأيام وذلك وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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